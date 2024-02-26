​Пиоли: «Леау забил сенсационный гол»

Итальянский «Милан» не сумел выиграть в матче двадцать шестого тура Серии А, команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Аталантой». Все очень хорошо началось для команды Пиоли - уже на третьей минуте игры португальский нападающий Рафаэл Леау протаранил оборону соперника, раскидав защитников, и мощно пробил в дальний угол. Пиоли оценил его гол:

- Гол был сенсационным. Он отлично выступил, все заметили. У Рафы есть все, чтобы быть таким всегда. Он должен стремиться оставаться именно таким игроком, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре чемпионата «Милану» предстоит сыграть с «Лацио».