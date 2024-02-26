​Гасперини: «Нам вернули долг за пенальти»

Итальянский «Милан» не сумел выиграть в матче двадцать шестого тура Серии А, команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Аталантой». «Милан» быстро открыл счет, но в конце первого тайма «Аталанта» получила право на пенальти и ушла от неудачи. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал прошедший матч и пенальти:

- В целом, я не поклонник таких пенальти, но в последнее время они встречаются все чаще. Если говорить о пенальти, то у нас был небольшой кредит насчет пенальти в матчах с «Миланом». Всякие симуляции, контакты, всего этого стало слишком много. Телезрителю это нравится, мне - не очень, - цитирует слова Гасперини pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Аталанта» сыграет с «Интером».