​Флоренци: «Один из лучших матчей сезона»

Итальянский «Милан» не сумел выиграть в матче двадцать шестого тура Серии А, команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Аталантой». Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци считает, что команда провела очень хороший матч и достойно ответила на критику после поражения от «Ренна», несмотря на потерю очков.

- Мы провели один из лучших матчей в сезоне. Нас критиковали после игры с «Ренном», но он взял очко в игре с «ПСЖ». По пенальти я говорил с Орсато, пытались убедить его, что удара по лицу не было. Но сказал, что учтет это. Но пенальти назначил. Надо идти вперед, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с римским «Лацио».