​Пиоли: «Слишком зыбкий пенальти»

Итальянский «Милан» не сумел выиграть в матче двадцать шестого тура Серии А, команда Стефано Пиоли сыграла вничью с «Аталантой». Все складывалось очень хорошо, пока под конец первого тайма арбитр не назначил пенальти в ворота «Аталанты». Пиоли считает, что пенальти в ворота его клуба был назначен слишком легко.

- Хольм поставил руки на лицо Жиру и это уже нехорошо, на мой взгляд. Орсато - арбитр мирового класса, и он назначает такие пенальти... В общем, сегодня мы потеряли очки, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с римским «Лацио».