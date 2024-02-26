​Алексис Санчес: «Счастлив, что сыграл весь матч»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» обыграл на выезде «Лечче», забив тому четыре гола, а чилийский нападающий Алексис Санчес провел на поле весь матч. После игры он заявил, что очень рад сыграть всю игру:

- Счастлив, что сыграл всю игру, наконец-то. Вместе, «Интер», - написал Санчес в социальных сетях.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Аталантой». Команда Симоне Индзаги уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. В последний раз миланский клуб становился чемпионом три года тому назад - в 2021 году.