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Чемпионат Италии. Серия А

​Алексис Санчес: «Счастлив, что сыграл весь матч»

26 Февраля 2024 • 01:27 Комментировать
Лечче
0:4
Интер Милан

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» обыграл на выезде «Лечче», забив тому четыре гола, а чилийский нападающий Алексис Санчес провел на поле весь матч. После игры он заявил, что очень рад сыграть всю игру:

- Счастлив, что сыграл всю игру, наконец-то. Вместе, «Интер», - написал Санчес в социальных сетях.

В следующем туре итальянского чемпионата «Интеру» предстоит сыграть с «Аталантой». Команда Симоне Индзаги уверенно лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А. В последний раз миланский клуб становился чемпионом три года тому назад - в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алексис Санчес

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