«Милан» остановил победную серию «Аталанты»

В центральном матче 26-го тура Серии А «Милан» играл против «Аталанты». Уже в одной из первых атак Рафаэл Леау по левому краю поля продрался в штрафную и метко пробил в дальний угол ворот. В конце тайма при подаче углового Оливье Жиру сфолил у своих ворот - пенальти. Тён Копмейнерс стрельнул по центру, а вратарь прыгнул в угол - 1:1. После перерыва гости не особо активничали впереди, а «россонери» свои полумоменты не использовали, несмотря на перевес в матче.

В итоге 1:1, «Аталанта» идет пятой, прервав победную серию, «Милан» - третий. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле чуть больше часа.