«Милан» остановил победную серию «Аталанты»

В центральном матче 26-го тура Серии А «Милан» играл против «Аталанты». Уже в одной из первых атак Рафаэл Леау по левому краю поля продрался в штрафную и метко пробил в дальний угол ворот. В конце тайма при подаче углового Оливье Жиру сфолил у своих ворот - пенальти. Тён Копмейнерс стрельнул по центру, а вратарь прыгнул в угол - 1:1. После перерыва гости не особо активничали впереди, а «россонери» свои полумоменты не использовали, несмотря на перевес в матче.
В итоге 1:1, «Аталанта» идет пятой, прервав победную серию, «Милан» - третий. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле чуть больше часа.
Протокол игры
|(1:0) Леау Рафаэл3'
|42'Копмейнерс Тëн (1:1)
Меньян Майк•Флоренци Алессандро57' (Калабрия Давиде (57') •Тиав Малик•Габбия Маттео•Эрнандес Тео•Адли Ясин•Беннасер Исмаэль79' (Муса Юнус (79') •Пулишич Кристиан88' (Окафор Ноа (88') •Лофтус-Чик Рубен•Леау Рафаэл• 45'Жиру Оливье
Карнесекки Марко•Скальвини Джорджио89' (Толой Рафаэл (89') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хольм Эмиль 45'46' (Дзаппакоста Давиде (46') •Руджери Маттео79' (Хиен Исак (79') •Де Рон Мартен• 44'Эдерсон Хонорато• 90'Копмейнерс Тëн•Миранчук Алексей63' (Скамакка Джанлука (63') •Де Кетеларе Шарль46' (Лукман Адемола (46') 56'
25 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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