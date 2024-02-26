​Леау вышел на второе место в Серии А по количеству голов для португальцев

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, «Милан» принимает «Аталанту» и смог добиться быстрого успеха - уже на третьей минуте игры Рафаэл Леау прорвался к воротам и поразил дальний угол ворот «Аталанты».

Для Леау это был 42-й гол за все время выступлений в Серии А, и по этому показателю он сравнялся с Руй Коштой, в прошлом выступавшим за «Фиорентину» и «Милан». Впереди лишь один игрок - это, разумеется, Криштиану Роналду, выступавший в недавнем прошлом в составе туринского «Ювентуса».

В следующем туре итальянского чемпионата «Милану» предстоит сыграть с римским «Лацио».