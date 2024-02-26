Страмаччони: «В успехах «Интера» видна твёрдая рука Симоне Индзаги»

Бывший тренер миланского «Интера» Андреа Страмаччони следит за нынешними выступлениями клуба, который в воскресенье крупно обыграл «Лечче» - 4:0. По словам Страмаччони, в успехах миланского клуба видна твердая рука наставника клуба, Симоне Индзаги:

- В этом сезоне в успехах «Интера» видна твердая рука и отпечаток работы Симоне Индзаги, в игре с «Ромой» после неудачного первого тайма было особенно видно, как перестроилась команда в перерыве. Также важная хорошая скамейка запасных, которая позволяет делать ротацию состава, - цитирует слова Страмаччони fcinter1908.it.