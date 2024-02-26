Поражение от «Эмполи» в очередном, двадцать шестом туре итальянского чемпионата оказалось роковым для наставника «Сассуоло» (теперь уже с приставкой «экс») - Алессио Дионизи. Руководство клуба решило уволить специалиста, который работал с клубом с 2021 года. Пока что клубом будет руководить тренер молодежной команды Эмилиано Биджика, но в ближайшее время руководство «неро-верди» наверняка подыщет нового наставника.

Сейчас «Сассуоло» опустился в зону вылета, в следующем туре итальянской Серии А команде предстоит сыграть с действующим чемпионом страны - «Наполи».