Наставник «Лечче»: «Интер» уничтожает»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» разбил на выезде «Лечче», забив тому четыре безответных мяча. События матча прокомментировал Роберто Д'Аверса, наставник «Лечче». Он честно признал, что соперник оказался слишком силен для его команды:

- Сила «Интера» впечатляет и уничтожает, хотя в первом тайме мы играли на равных. Потому так обиден итоговый результат. 0:4 - это тяжко, но мы должны принять это и думать о следующих матчах, в которых у нас будут соперники попроще, - цитирует слова наставника «Лечче» fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата миланскому клубу предстоит сыграть с «Аталантой».