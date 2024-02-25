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Чемпионат Италии. Серия А

​Карлос Аугусто: «Помогаю команде всем, чем возможно»

25 Февраля 2024 • 23:52 Комментировать
Лечче
0:4
Интер Милан

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» разбил на выезде «Лечче», забив тому четыре безответных мяча. События матча прокомментировал защитник миланского клуба Карлос Аугусто, он заявил, что рад в очередной раз оказать неоценимую помощь своему клубу.

- Мне нравится моя роль, я много играл на этой позиции в Серии Б, и сейчас рад помогать «Интеру». Мой профессиональный рост связан с окружением, в котором я работаю. Мне помогает то, что я знал итальянский язык еще до перехода в «Интер», - цитирует слова Карлоса Аугусто fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата миланскому клубу предстоит сыграть с «Аталантой».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Карлос Аугусто

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