​Симоне Индзаги: «Провели оптимальный матч»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» разбил на выезде «Лечче», забив тому четыре безответных мяча. События матча прокомментировал наставник «Интера» Симоне Индзаги, он считает, что его подопечные провели оптимальный матч.

- Мы провели оптимальный матч, хотя и были моменты, когда пришлось пострадать - но также, мы проявляли в такие моменты себя как единая команда. Мы знали, что нам будет противостоять агрессивная и умеющая побегать команда. Потому к матчу готовились серьезно, хотя и было мало времени для этого, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата миланскому клубу предстоит сыграть с «Аталантой».