​Лаутаро Мартинес: «Всем обязан своей семье»

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» разбил на выезде «Лечче», забив тому четыре безответных мяча. Два мяча в этом матче забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес. После игры он прокомментировал свои новые успехи:

- Победа важна, она подтверждает нашу стабильность, я очень доволен нашей работой. Мои голы, 101 гол? Не ожидал, что доберусь до этого, когда в 15 лет покидал родной дом. Я всем обязан своей семье. Но мне еще есть куда расти, - цитирует слова Лаутаро Мартинеса fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата миланскому клубу предстоит сыграть с «Аталантой».