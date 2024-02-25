​Лаутаро забил сотый гол за «Интер» в Серии А

В Италии проходят матчи двадцать шестого тура Серии А, миланский «Интер» разбил на выезде «Лечче», забив тому четыре безответных мяча. Два мяча в этом матче забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес - и один из них оказался для аргентинца юбилейным, сотым в Серии а в футболке «Интера».

Он - третий иностранец в истории клуба, добравшийся до такого высокого показателя. Предыдущие двое - это Иштван Ньерш, знаменитый венгерский нападающий 40-50-х годов прошлого века, а также аргентинец Мауро Икарди.

В следующем туре итальянского чемпионата миланскому клубу предстоит сыграть с «Аталантой».