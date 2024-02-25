«Интер» забил 33-й раз подряд в матчах Серии А

25 февраля «Интер» разгромил на своём поле «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии, забив четыре безответных мяча.

Авторами голов стали Давиде Фраттези, Стефан де Врей и Лаутаро Мартинес (дубль).

Этот матч для «Интера» уже 33-м подряд в рамках Серии А, в котором клуб смог забить. Данная серия команды Симоне Индзаги длится с прошлого сезона. Стоит сказать, что последний раз «Интер» покидал поле без забитого мяча в апреле 2023 года, когда на своем поле уступил «Монце» (0:1).

После 25 сыгранных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, сумев набрать 66 баллов.