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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» забил 33-й раз подряд в матчах Серии А

25 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать
Лечче
0:4
Интер Милан

25 февраля «Интер» разгромил на своём поле «Лечче» в матче 26-го тура чемпионата Италии, забив четыре безответных мяча.

Авторами голов стали Давиде Фраттези, Стефан де Врей и Лаутаро Мартинес (дубль).

Этот матч для «Интера» уже 33-м подряд в рамках Серии А, в котором клуб смог забить. Данная серия команды Симоне Индзаги длится с прошлого сезона. Стоит сказать, что последний раз «Интер» покидал поле без забитого мяча в апреле 2023 года, когда на своем поле уступил «Монце» (0:1).

После 25 сыгранных матчей «Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, сумев набрать 66 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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