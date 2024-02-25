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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер «Наполи» охарактеризовал Кварацхелию: «Он очень застенчивый и малоразговорчивый»

25 Февраля 2024 • 22:27 Комментировать
Сассуоло
...
Наполи
28.02 20:00

Наставник «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о вингере команды Хвичи Кварацхелии.

«Хвича очень застенчивый и малоразговорчивый. Однако он старается, и я уверен, что скоро он нам принесёт пользу», - цитирует специалиста издание Football Italia.

Кроме того, тренер добавил, что грузинский футболист сосредоточен на тренировках и должен в ближайшее время показать все свои лучшие качества.

Напомним, что в последней встрече неаполитанцы не смогли обыграть «Кальяри» (1:1). Коллектив сейчас находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, заработав 37 баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Хвича Кварацхелия Франческо Кальцона ещё теги

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