Главный тренер «Наполи» охарактеризовал Кварацхелию: «Он очень застенчивый и малоразговорчивый»

Наставник «Наполи» Франческо Кальцона поделился мнением о вингере команды Хвичи Кварацхелии.

«Хвича очень застенчивый и малоразговорчивый. Однако он старается, и я уверен, что скоро он нам принесёт пользу», - цитирует специалиста издание Football Italia.

Кроме того, тренер добавил, что грузинский футболист сосредоточен на тренировках и должен в ближайшее время показать все свои лучшие качества.

Напомним, что в последней встрече неаполитанцы не смогли обыграть «Кальяри» (1:1). Коллектив сейчас находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, заработав 37 баллов.