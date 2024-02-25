Миранчук — в основе «Аталанты» на битву с «Миланом»

В воскресенье, 25 февраля, «Аталанта» проведёт гостевой поединок против «Милана» в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в список тех, кто выйдет на поле с первых минут в предстоящем матче. Полностью стартовый состав клуба из Бергамо выглядит следующим образом: Карнесекки (вр), Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, де Рон (к), Эдерсон, Руджери, Копмейнерс, Миранчук, де Кетеларе.

Начало матча 26-го тура Серии А между «Миланом» и «Аталантой» запланировано на 22:45 по московскому времени. Портал LiveResult организует текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Милан» назвал стартовый состав на матч Серии А против «Аталанты»