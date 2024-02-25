«Интер» забил 4 гола в ворота «Лечче»

«Интер» продлил победную серию, успешно сыграв на выезде против «Лечче». Кристьян Аслани сыграл на ход Лаутаро Мартинесу, форвард оторвался от опекуна и метко пробил в левый угол - 0:1. У хозяев были удары по воротам, но мяч все время летел мимо. После перерыва Алексис Санчес от лицевой линии сыграл под удар Давиде Фраттези - 0:2. Вскоре Фраттези выдал пас к линии вратарской, откуда Мартинес не промахнулся. Четвертый гол после корнера забил Стефан де Врей, он шикарно сыграл головой - 0:4.

«Лечче» идет 14-м, а вот «Интер» вернул отрыв в 9 очков от второго места и имеет матч в запасе.