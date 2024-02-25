«Интер» забил 4 гола в ворота «Лечче»

«Интер» продлил победную серию, успешно сыграв на выезде против «Лечче». Кристьян Аслани сыграл на ход Лаутаро Мартинесу, форвард оторвался от опекуна и метко пробил в левый угол - 0:1. У хозяев были удары по воротам, но мяч все время летел мимо. После перерыва Алексис Санчес от лицевой линии сыграл под удар Давиде Фраттези - 0:2. Вскоре Фраттези выдал пас к линии вратарской, откуда Мартинес не промахнулся. Четвертый гол после корнера забил Стефан де Врей, он шикарно сыграл головой - 0:4.
«Лечче» идет 14-м, а вот «Интер» вернул отрыв в 9 очков от второго места и имеет матч в запасе.
Протокол игры
|15'Мартинес Лаутаро (0:1)
|54'Фраттези Давиде (0:2)
|56'Мартинес Лаутаро (0:3)
|67'Де Врей Стефан (0:4)
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Баскиротто Федерико•Туба Ахмед57' (Банда Ламек (57') •Галло Антонино•Блен Алексис•Рамадани Юльбер79' (Бериша Медонь (79') •Алмквист Понтус77' (Уден Реми (77') •Рафья Хамза58' (Каба Мохамед (58') •Сансоне Никола 3'57' (Гонсалес Хоан (57') •Пикколи Роберто
Аудеро Эмиль•Биссекк Янн-Аурель•Де Врей Стефан•Аугусто Карлос•Дюмфрис Дензел•Фраттези Давиде76' (Бушанан Тажон (76') •Аслани Кристьян 38'55' (Барелла Николо (55') •Мхитарян Генрих 63'64' (Классен Дэви (64') •Димарко Федерико76' (Акинсанмиро Эбенезер (76') •Санчес Алексис•Мартинес Лаутаро65' (Арнаутович Марко (65')
25 февраля. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
Уверенно и спокойно.
Лучшая игра команды с 98-года. Более зрелого футбола - просто не вспомню, с того года, как болею за Inter.
Бан пользователя