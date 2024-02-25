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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» назвал стартовый состав на матч Серии А против «Аталанты»

25 Февраля 2024 • 22:03 Комментировать
Милан
1:0
Аталанта
1 2.40 X 3.55 2 2.95
1-й тайм

Пресс-служба «Милана» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче с «Аталантой».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Флоренци, Тиав, Габбия, Тео Эрнандес (к), Беннасер, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Встреча 26-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Аталантой» состоится сегодня, 25 февраля. Старт поединка запланирован на 22:45 по столичному времени. За всеми событиями игры вы сможете следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Аталанта» одолела дома «Милан» со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН АТАЛАНТА
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