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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» третий раз подряд сыграл вничью со счётом 1:1

25 Февраля 2024 • 19:08 Комментировать
Кальяри
1:1
Наполи

Сегодня, 25 февраля, «Наполи» встречался на выезде с «Кальяри» в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

Встреча между командами завершилась со счетом 1:1. Стоит сказать, что неаполитанцы упустили победу, пропустив на 90+6 минуте игры.

Данный результат стал для «Наполи» третьим ничейным подряд с одинаковым счетом 1:1. Напомним, ранее команда не смогла одолеть дома «Дженоа» (1:1), а также разошлась миром с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данный момент «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 25 матчах.

28 февраля «Наполи» встретится на выезде с «Сассуоло» в отложенной игре 21-го тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи

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