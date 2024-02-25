«Наполи» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

В 26-м туре Серии А стоящий на вылет «Кальяри» играл дома против чемпионского «Наполи». На 32-й минуте Амир Ррахмани неудачно сыграл у своих ворот, и от него мяч влетел в сетку, но все же там был офсайд, нет гола. В конце первого тайма Зито Лувумбу головой пробил рядом с каркасом. А вот Виктор Осимхен, выиграв воздух, отправил мяч в сетку ворот после кросса от Джакомо Распадори. Маттео Политано в концовке оказался сам перед рамкой и все же промахнулся. А вот Лувумбу на 90-й минуте не упустил свой шанс - 1:1.

«Наполи» идет девятым, а противник - делит предпоследнее место.