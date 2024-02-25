«Наполи» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

В 26-м туре Серии А стоящий на вылет «Кальяри» играл дома против чемпионского «Наполи». На 32-й минуте Амир Ррахмани неудачно сыграл у своих ворот, и от него мяч влетел в сетку, но все же там был офсайд, нет гола. В конце первого тайма Зито Лувумбу головой пробил рядом с каркасом. А вот Виктор Осимхен, выиграв воздух, отправил мяч в сетку ворот после кросса от Джакомо Распадори. Маттео Политано в концовке оказался сам перед рамкой и все же промахнулся. А вот Лувумбу на 90-й минуте не упустил свой шанс - 1:1.
«Наполи» идет девятым, а противник - делит предпоследнее место.
Протокол игры
|66'Осимхен Виктор (0:1)
|(1:1) Лувумбу Зито90'
Скуффет Симоне•Нандес Найтан• 68'Мина Йерри•Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо76' (Ористанио Гаэтано (76') •Янкто Якуб62' (Дзаппа Габриэле (62') •Макумбу Антуан•Дейола Алессандро• 86'Лувумбу Зито• 49'Гаэтано Джанлука61' (Паволетти Леонардо (61'•Петанья Андреа76') •Лападула Джанлука 36'61' (Виола Николас (61')
Мерет Алекс•Маццокки Паскуале85' (Эстигор Лео (85') •Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас• 90'Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр79' (Линдстрём Йеспер (79') •Распадори Джакомо79' (Каюсте Йенс (79') •Осимхен Виктор85' (Симеоне Джованни (85') •Кварацхелия Хвича73' (Политано Маттео (73')
25 февраля. Стадион "Сардиния Арена".
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