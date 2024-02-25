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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» на 90-й минуте упустил победу над аутсайдером

25 Февраля 2024 • 19:02 Комментировать
Кальяри
1:1
Наполи

В 26-м туре Серии А стоящий на вылет «Кальяри» играл дома против чемпионского «Наполи». На 32-й минуте Амир Ррахмани неудачно сыграл у своих ворот, и от него мяч влетел в сетку, но все же там был офсайд, нет гола. В конце первого тайма Зито Лувумбу  головой пробил рядом с каркасом. А вот Виктор Осимхен, выиграв воздух, отправил мяч в сетку ворот после кросса от Джакомо Распадори. Маттео Политано в концовке оказался сам перед рамкой и все же промахнулся. А вот Лувумбу на 90-й минуте не упустил свой шанс - 1:1.

«Наполи» идет девятым, а противник - делит предпоследнее место.

Протокол игры  
Кальяри1:1Наполи
  66'Осимхен Виктор (0:1)
(1:1) Лувумбу Зито90'  
Скуффет СимонеНандес Найтан  68'Мина ЙерриДоссена АльбертоАуджелло Томмазо 76' (Ористанио Гаэтано ( 76') Янкто Якуб 62' (Дзаппа Габриэле ( 62') Макумбу АнтуанДейола Алессандро  86'Лувумбу Зито  49'Гаэтано Джанлука 61' (Паволетти Леонардо ( 61'Петанья Андреа 76') Лападула Джанлука  36' 61' (Виола Николас ( 61')
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДи Пардо АлессандроАрести СимонеПрати МаттеоВетеска МатеушДентелло Пауло
Мерет АлексМаццокки Паскуале 85' (Эстигор Лео ( 85') Ррахмани АмирЖуан ЖезусОливера Матиас  90'Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски Пётр 79' (Линдстрём Йеспер ( 79') Распадори Джакомо 79' (Каюсте Йенс ( 79') Осимхен Виктор 85' (Симеоне Джованни ( 85') Кварацхелия Хвича 73' (Политано Маттео ( 73')
Запасные: Руй МариуГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаНатанТраоре ХамедДендонкер Леандер
25 февраля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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