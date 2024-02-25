​«Интер» объявил состав на матч Серии А против «Лечче»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Лечче» и «Интером». Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Аудеро, Биссекк, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Аслани, Мхитарян, Димарко, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес.

Матч чемпионата Италии между «Лечче» и «Интером» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» уверенно лидирует в Серии А. Второй «Ювентус» команда Индзаги опережает на шесть очков, проведя на две игры меньше.