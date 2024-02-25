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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» объявил состав на матч Серии А против «Лечче»

25 Февраля 2024 • 18:53 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
1 7.50 X 4.60 2 1.45
Через 0 ч. 42 мин.

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Лечче» и «Интером». Наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги включил в стартовый состав таких футболистов:

Аудеро, Биссекк, де Врей, Аугусто, Дюмфрис, Фраттези, Аслани, Мхитарян, Димарко, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес.

Матч чемпионата Италии между «Лечче» и «Интером» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Интер» уверенно лидирует в Серии А. Второй «Ювентус» команда Индзаги опережает на шесть очков, проведя на две игры меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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