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Чемпионат Италии. Серия А

​Уткин сделал прогноз на битву «Милана» и «Аталанты»

25 Февраля 2024 • 14:33 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1 2.40 X 3.55 2 2.95
Через 6 ч. 55 мин.

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Миланом» и «Аталантой». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«На «Аталанту» в последнее время любо-дорого смотреть. Гасперини придумал новое построение, играет теперь фактически без чистого форварда, и вообще последние результаты очень впечатляют. А «Милан» будет после Лиги Европы, и у «Милана» много травмированных, в том числе в линии обороны. Думаю, разумная ставка: «Аталанта» не проиграет», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Милан» - «Аталанта» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

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МИЛАН АТАЛАНТА
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