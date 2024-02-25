​Уткин сделал прогноз на битву «Милана» и «Аталанты»

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Миланом» и «Аталантой». Своим прогнозом на эту встречу поделился известный журналист Василий Уткин.

«На «Аталанту» в последнее время любо-дорого смотреть. Гасперини придумал новое построение, играет теперь фактически без чистого форварда, и вообще последние результаты очень впечатляют. А «Милан» будет после Лиги Европы, и у «Милана» много травмированных, в том числе в линии обороны. Думаю, разумная ставка: «Аталанта» не проиграет», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч «Милан» - «Аталанта» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.