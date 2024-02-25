Владелец «Милана» ответил, продаст ли клуб саудовцам

Джерри Кардинале, который является владельцем «Милана», прокомментировал информацию о возможной продаже клуба саудовским инвесторам.

«Я в «Милане» надолго. На Ближнем Востоке большой интерес к инвестированию в спорт, и мы готовы начать сотрудничество. Они могут присоединиться к нам в качестве спонсоров. Что касается продажи контрольного пакета акций, то этот вариант не рассматривается», - передает слова Кардинале Football-Italia.

После 25 проведенных матчей чемпионата Италии «россонери» набрали 52 балла и занимают третье место в таблице. Миланский клуб отстает от лидера на 11 очков.