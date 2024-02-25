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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» уверенно справился с «Удинезе»

25 Февраля 2024 • 00:38 Комментировать
Дженоа
2:0
Удинезе

В 26-м туре Серии А «Дженоа» играл дома против «Удинезе». Лоренцо Лукка стал автором первого момента, головой пробив в перекладину. И еще раз каркас ворот помешал открыть счет, на сей раз Хоан Васкес выиграл воздух и направил мяч в стойку. А вот Матео Ретеги пробил очень красиво и результативно, счет стал 1:0 после удара «ножницами». Четыре минуты, и вот уже Маттиа Бани удвоил перевес хозяев ударом головой. Томас Кристенсен подвел гостей на 49-минуте, вторая желтая карточка. Все же после перерыва остроты было гораздо меньше.

Команда из Генуи удержала победный счет и закрепилась на 12-м месте, противник делит 15-ю строчку.

Протокол игры  
Дженоа2:0Удинезе
(1:0) Ретеги Матео36'  
(2:0) Бани Маттиа40'  
Мартинес ХосепДе Винтер Кони  30'Бани МаттиаВаскес Хоан 54' (Фольякко Алессандро ( 54') Сабелли Стефано 78' (Спенс Джед ( 78') Мессиас Жуниор 78' (Малиновский Руслан ( 78') Бадель Милан 87' (Стротман Кевин ( 87') Френдруп МортенКариколь АаронГудмундссон АльбертРетеги Матео 79' (Экубан Калеб ( 79')
Запасные: Читтадини ДжорджоЛеали НиколаСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоОливейра ВиторТорсби МортенБохинен Эмиль
Окойе МадукаПерес НеуэнДжанетти Лаутаро  1'Кристенсен Томас  42'  49'Эхизибуэ Кингсли 46' (Эбоселе Фести ( 46'  86') Ловрич Санди 87' (Саррага Ойер ( 87') Уолас СоузаСамарджич Лазар 54' (Феррейра Жоау ( 54') Земура Джордан 54' (Камара Ассан ( 54') Товен Флорьян 78' (Дэвис Кинан ( 78') Лукка Лоренцо
Запасные: Кабаселе КристианПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоСаксесс ИсаакТиквич АнтониоПайеро МартинБреннер
24 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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