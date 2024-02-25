«Дженоа» уверенно справился с «Удинезе»

В 26-м туре Серии А «Дженоа» играл дома против «Удинезе». Лоренцо Лукка стал автором первого момента, головой пробив в перекладину. И еще раз каркас ворот помешал открыть счет, на сей раз Хоан Васкес выиграл воздух и направил мяч в стойку. А вот Матео Ретеги пробил очень красиво и результативно, счет стал 1:0 после удара «ножницами». Четыре минуты, и вот уже Маттиа Бани удвоил перевес хозяев ударом головой. Томас Кристенсен подвел гостей на 49-минуте, вторая желтая карточка. Все же после перерыва остроты было гораздо меньше.
Команда из Генуи удержала победный счет и закрепилась на 12-м месте, противник делит 15-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Ретеги Матео36'
|(2:0) Бани Маттиа40'
Мартинес Хосеп•Де Винтер Кони• 30'Бани Маттиа•Васкес Хоан54' (Фольякко Алессандро (54') •Сабелли Стефано78' (Спенс Джед (78') •Мессиас Жуниор78' (Малиновский Руслан (78') •Бадель Милан87' (Стротман Кевин (87') •Френдруп Мортен•Кариколь Аарон•Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео79' (Экубан Калеб (79')
Окойе Мадука•Перес Неуэн•Джанетти Лаутаро• 1'Кристенсен Томас 42'• 49'Эхизибуэ Кингсли46' (Эбоселе Фести (46') • 86'Ловрич Санди87' (Саррага Ойер (87') •Уолас Соуза•Самарджич Лазар54' (Феррейра Жоау (54') •Земура Джордан54' (Камара Ассан (54') •Товен Флорьян78' (Дэвис Кинан (78') •Лукка Лоренцо
24 февраля. Стадион "Луиджи Феррарис".
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