«Дженоа» уверенно справился с «Удинезе»

В 26-м туре Серии А «Дженоа» играл дома против «Удинезе». Лоренцо Лукка стал автором первого момента, головой пробив в перекладину. И еще раз каркас ворот помешал открыть счет, на сей раз Хоан Васкес выиграл воздух и направил мяч в стойку. А вот Матео Ретеги пробил очень красиво и результативно, счет стал 1:0 после удара «ножницами». Четыре минуты, и вот уже Маттиа Бани удвоил перевес хозяев ударом головой. Томас Кристенсен подвел гостей на 49-минуте, вторая желтая карточка. Все же после перерыва остроты было гораздо меньше.

Команда из Генуи удержала победный счет и закрепилась на 12-м месте, противник делит 15-ю строчку.