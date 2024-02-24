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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» дожала «Салернитану»

24 Февраля 2024 • 21:56 Комментировать
Салернитана
0:2
Монца

«Салернитана» и «Монца» провели матч 26-го тура Серии А. Уже на второй минуте Милан Джурич направил мяч в штангу. Форвард еще не раз угрожал воротам, но мяч все время летел мимо. На 78-й минуте Даниэль Мальдини открыл счет. Вскоре Джурич головой точно сыграл на ход Маттео Пессине, и тот перебросил вратаря.

После этой победы «Монца» делит девятое место. Гости - последние.

Протокол игры  
Салернитана0:2Монца
  78'Мальдини Даниэль (0:1)
  83'Пессина Маттео (0:2)
Очоа ГильермоПасалидис Триантафиллос  38'Манолас Костас 61' (Боатенг Жером ( 61') Пеллегрино МаркоДзаноли АлессандроБрадарич ДомагойБашич Тома  72' 73' (Ленговски Матеуш ( 73') Кулибали ЛассанаКастанос Григорис 73' (Диа Булайе ( 73') Кандрева Антонио 87' (Сими Нванкво ( 87') Вайссман Шон 61' (Чауна Лум ( 61')
Запасные: Иквуемеси ЧуквубуикемКостиль БенуаАллокка ПаскуалеВиньято ЭмануэльМаджоре ДжулиоСамбья СаломонМартеджани АгустинГомис Ирон
Ди Грегорио МикелеБиринделли СамуэлеИццо Армандо  63' 73' (Кирьякопулос Георгиос ( 73') Мари Пабло  48' 67' (Кальдирола Лука ( 67') Карбони АндреаПессина МаттеоГальярдини РобертоКольпани Андреа 46' (Бондо Варрен ( 46') Карбони Валентин 82' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 82') Мота Дани 67' (Мальдини Даниэль ( 67') Джурич Милан II
Запасные: Коломбо ЛоренцоСоррентино АлессандроПерейра Педру IIMatija PopovicМачин ХосеДзербин АлессиоД'Амброзио ДанилоГори СтефаноДонати Джулио
24 февраля. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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