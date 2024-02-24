«Монца» дожала «Салернитану»

«Салернитана» и «Монца» провели матч 26-го тура Серии А. Уже на второй минуте Милан Джурич направил мяч в штангу. Форвард еще не раз угрожал воротам, но мяч все время летел мимо. На 78-й минуте Даниэль Мальдини открыл счет. Вскоре Джурич головой точно сыграл на ход Маттео Пессине, и тот перебросил вратаря.
После этой победы «Монца» делит девятое место. Гости - последние.
Протокол игры
|78'Мальдини Даниэль (0:1)
|83'Пессина Маттео (0:2)
Очоа Гильермо•Пасалидис Триантафиллос• 38'Манолас Костас61' (Боатенг Жером (61') •Пеллегрино Марко•Дзаноли Алессандро•Брадарич Домагой•Башич Тома 72'73' (Ленговски Матеуш (73') •Кулибали Лассана•Кастанос Григорис73' (Диа Булайе (73') •Кандрева Антонио87' (Сими Нванкво (87') •Вайссман Шон61' (Чауна Лум (61')
Ди Грегорио Микеле•Биринделли Самуэле•Иццо Армандо 63'73' (Кирьякопулос Георгиос (73') •Мари Пабло 48'67' (Кальдирола Лука (67') •Карбони Андреа•Пессина Маттео•Гальярдини Роберто•Кольпани Андреа46' (Бондо Варрен (46') •Карбони Валентин82' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (82') •Мота Дани67' (Мальдини Даниэль (67') •Джурич Милан II
24 февраля. Стадион "Аречи".
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