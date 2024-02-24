«Монца» дожала «Салернитану»

«Салернитана» и «Монца» провели матч 26-го тура Серии А. Уже на второй минуте Милан Джурич направил мяч в штангу. Форвард еще не раз угрожал воротам, но мяч все время летел мимо. На 78-й минуте Даниэль Мальдини открыл счет. Вскоре Джурич головой точно сыграл на ход Маттео Пессине, и тот перебросил вратаря.

После этой победы «Монца» делит девятое место. Гости - последние.