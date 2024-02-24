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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мотты объяснил проблемы «Наполи»: «Вмешательство президента вынести нелегко»

24 Февраля 2024 • 19:21 Комментировать
Кальяри
...
Наполи
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Через 21 ч. 5 мин.

Футбольный агент Дарио Канови, представляющий интересы наставника «Болоньи» Тиаго Мотты, поделился мнением о неудачных результатах «Наполи» в чемпионате Италии.

По мнению Канови, проблемы неаполитанцев возникают из-за руководства клуба. Он до сих пор не может понять, почему ушёл итальянский специалист Лучано Спаллетти, который привёл команду к чемпионству.

«Подыскать хорошего тренера будет очень тяжело. Никто не хочет туда идти. Вмешательство президента вынести нелегко», – приводит слова Дарио издание TuttoMercatoWeb.

Добавим, что после 24 матчей в Серии А «Наполи» находится на девятой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 36 очков.


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