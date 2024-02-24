«Эмполи» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Эмполи», соседи по подвалу таблицы Серии А, провели матч 26-го тура. Уже на 11-й минуте Рэзван Марин набросил мяч на голову Себастьяно Луперто, который забил легкий гол - 0:1. После перерыва Руан Нето заработал пенальти, Андреа Пинамонти сравнял счет ударом с точки, голкипер остался по центру. Вскоре игра рукой у других ворот и еще один 11-метровый. Мбайе Ньянг развел голкипера и мяч по углам - 1:2. На 77-й минуте Джанмарко Феррари ударом головой, казалось, вырвал для хозяев ничейный результат. На четвертой добавленной минуте еще один кросс от Марина стал голевым - Симоне Бастони выиграл воздух и стал автором третьего мяча - 2:3.
«Сассуоло» никак не может победить и идет на грани зоны вылета, противник рванул на 13-е место.
Протокол игры
|11'Луперто Себастьяно (0:1)
|(1:1) Пинамонти Андреа54'
|64'Ньянг М'Байе (1:2)
|(2:2) Феррари Джанмарко77'
|90'Бастони Симоне (2:3)
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Нето Руан•Феррари Джанмарко•Дойг Джош•Болока Даниэль 10'46' (Байрами Недим (46') •Энрике Матеус•Вольпато Кристиан69' (Мулаттьери Самуэле (69') •Торстведт Кристиан89' (Дефрель Грегоре (89') •Лорьенте Арман89' (Рачич Урош (89') •Пинамонти Андреа
Каприле Элия•Исмайли Ардиан• 54'Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Канчельери Маттео 57'88' (Пеццелла Джузеппе (88') •Какаче Либерато89' (Берешиньски Бартош (89') •Марин Рэзван•Мале Юссеф•Коваленко Виктор81' (Бастони Симоне (81') • 90'Камбьяги Николо89' (Дестро Маттиа (89') •Черри Альберто56' (Ньянг М'Байе (56')
24 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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