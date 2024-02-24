«Эмполи» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Сассуоло»

«Сассуоло» и «Эмполи», соседи по подвалу таблицы Серии А, провели матч 26-го тура. Уже на 11-й минуте Рэзван Марин набросил мяч на голову Себастьяно Луперто, который забил легкий гол - 0:1. После перерыва Руан Нето заработал пенальти, Андреа Пинамонти сравнял счет ударом с точки, голкипер остался по центру. Вскоре игра рукой у других ворот и еще один 11-метровый. Мбайе Ньянг развел голкипера и мяч по углам - 1:2. На 77-й минуте Джанмарко Феррари ударом головой, казалось, вырвал для хозяев ничейный результат. На четвертой добавленной минуте еще один кросс от Марина стал голевым - Симоне Бастони выиграл воздух и стал автором третьего мяча - 2:3.

«Сассуоло» никак не может победить и идет на грани зоны вылета, противник рванул на 13-е место.