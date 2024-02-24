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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Сассуоло»

24 Февраля 2024 • 18:56 Комментировать
Сассуоло
2:3
Эмполи
окончен

«Сассуоло» и «Эмполи», соседи по подвалу таблицы Серии А, провели матч 26-го тура. Уже на 11-й минуте Рэзван Марин набросил мяч на голову Себастьяно Луперто, который забил легкий гол - 0:1. После перерыва Руан Нето заработал пенальти, Андреа Пинамонти сравнял счет ударом с точки, голкипер остался по центру. Вскоре игра рукой у других ворот и еще один 11-метровый. Мбайе Ньянг развел голкипера и мяч по углам - 1:2. На 77-й минуте Джанмарко Феррари ударом головой, казалось, вырвал для хозяев ничейный результат. На четвертой добавленной минуте еще один кросс от Марина стал голевым - Симоне Бастони выиграл воздух и стал автором третьего мяча - 2:3.

«Сассуоло» никак не может победить и идет на грани зоны вылета, противник рванул на 13-е место.

Протокол игры  
Сассуоло2:3Эмполи
  11'Луперто Себастьяно (0:1)
(1:1) Пинамонти Андреа54'  
  64'Ньянг М'Байе (1:2)
(2:2) Феррари Джанмарко77'  
  90'Бастони Симоне (2:3)
Консильи АндреаПедерсен Маркус IIНето РуанФеррари ДжанмаркоДойг ДжошБолока Даниэль  10' 46' (Байрами Недим ( 46') Энрике МатеусВольпато Кристиан 69' (Мулаттьери Самуэле ( 69') Торстведт Кристиан 89' (Дефрель Грегоре ( 89') Лорьенте Арман 89' (Рачич Урош ( 89') Пинамонти Андреа
Запасные: Пеголо ДжанлукаТольян ЙеремиКастильехо СамуэльСейде Эмиль КонрадсенЛипани ЛукаКраньо АлессиоКумбулла МарашОбьянг ПедроМиссори Филиппо
Каприле ЭлияИсмайли Ардиан  54'Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноКанчельери Маттео  57' 88' (Пеццелла Джузеппе ( 88') Какаче Либерато 89' (Берешиньски Бартош ( 89') Марин РэзванМале ЮссефКоваленко Виктор 81' (Бастони Симоне ( 81'  90') Камбьяги Николо 89' (Дестро Маттиа ( 89') Черри Альберто 56' (Ньянг М'Байе ( 56')
Запасные: Бериша ЭтритШпенди СтивенГогличидзе СабаПеризан Самуэле
24 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Сассуоло

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Интересный прогноз и ставка на матч Сассуоло – Эмполи чемпионата Италии – 24 февраля 2024
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