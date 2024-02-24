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Чемпионат Италии. Серия А

Таре – об Индзаги: «Симоне всему уделяет маниакальное внимание, его внешность обманчива»

24 Февраля 2024 • 18:50 Комментировать
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Игли Таре, бывший спортивный директор «Лацио», поделился мнением о наставнике «Интера» Симоне Индзаги, который ранее руководил римским клубом.

Таре отмечает, что во время игровой карьеры Индзаги уже был особенным. По его мнению, то же самое можно сказать и о Хосепе Гвардиоле.

«Его внешность обманчива. Симоне всегда выглядит радостным, но на самом деле в нём есть глубина, он уделяет всему маниакальное внимание», - приводит слова функционера издание Calciomercato.

Также Игли считает, что Индзаги прекрасно выстраивает отношения в коллективе, поэтому часто добивается с командами успеха.


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Лацио Интер Милан Серия А Симоне Индзаги Игли Таре ещё теги

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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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