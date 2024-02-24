​Не Головин: Камоцци назвал лучшего футболиста из России в Европе

Известный футбольный функционер Франко Камоцци ответил на вопрос, кто является лучшим российским футболистом среди тех, кто выступает в Европе.

«Я бы назвал Миранчука лучшим россиянином в Европе. Есть Головин, Захарян, Кокорин, но я отдам предпочтение Миранчуку, так как он лучше всех играет в сложной лиге», - цитирует Камоцци Metaratings.

Камоцци отметил, что уровень чемпионата Италии выше уровня чемпионата Франции, поэтому он выбрал Миранчука, а не Головина.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту». В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 21 матч, в которых записал на свой счёт три гола и семь результативных передач. Команда сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.