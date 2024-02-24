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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли отдал должное Гасперини за его вклад в развитие де Кетеларе

24 Февраля 2024 • 13:13 Комментировать
Милан
...
Аталанта
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25.02 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отдал должное своему коллеге по «Аталанте» Джан Паоло Гасперини, который помог полузащитнику Шарлю де Кетеларе адаптироваться к итальянскому футболу.

«Есть много примеров, когда футболисты провели плохой первый сезон в Италии, а затем добились успеха. Гасперини помог Шарлю адаптироваться и доверил ему более атакующую позицию», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Де Кетеларе выступает за «Аталанту» на правах аренды и до сих пор принадлежит «Милану». Бельгиец в нынешнем сезоне отметился шестью голами и шестью ассистами в Серии А. В первом сезоне в чемпионате Италии 22-летний Шарль записал на свой актив всего один ассист в 32 матчах за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе ещё теги

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