Пиоли отдал должное Гасперини за его вклад в развитие де Кетеларе

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отдал должное своему коллеге по «Аталанте» Джан Паоло Гасперини, который помог полузащитнику Шарлю де Кетеларе адаптироваться к итальянскому футболу.

«Есть много примеров, когда футболисты провели плохой первый сезон в Италии, а затем добились успеха. Гасперини помог Шарлю адаптироваться и доверил ему более атакующую позицию», – сказал Пиоли на пресс-конференции.

Де Кетеларе выступает за «Аталанту» на правах аренды и до сих пор принадлежит «Милану». Бельгиец в нынешнем сезоне отметился шестью голами и шестью ассистами в Серии А. В первом сезоне в чемпионате Италии 22-летний Шарль записал на свой актив всего один ассист в 32 матчах за «Милан».