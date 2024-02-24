Начо может уйти из «Реала» в итальянский гранд

34-летний защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес может продолжить карьеру в топ-клубе итальянской Серии А. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По сведениям журналистов, в подписании испанского игрока заинтересован «Милан». Фернандес может достаться «россонери» бесплатно, поскольку его контракт со «сливочными» истекает грядущим летом. За «королевский» клуб Начо выступает с 2012 года.

В текущем сезоне защитник поучаствовал в 17 матчах чемпионата Испании. Фернандес получил одну желтую карточку и два раза был удален с поля. Трансферная стоимость Начо оценивается в пять миллионов евро.