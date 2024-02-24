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Чемпионат Италии. Серия А

​Дармиан поведал - в детстве мечтал стать «гуру пиццы»

24 Февраля 2024 • 06:03 Комментировать

Защитник итальянского «Интера» Маттео Дармиан рассказал о том, кем он мечтал стать в детстве. Нет, совсем не космонавтом или летчиком - а просто-напросто мастером по изготовлению пиццы, «пиццайоло» - так в Италии называют этих людей.

- В школе было модно имитировать известных людей и стремиться стать такими, как они. А я всегда отвечал просто - хочу стать пиццайоло, - цитирует слова Дармиана derbyderbyderby.it.

Напомним, что Дармиан выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, в прошлом он успел поиграть и в Англии - за «Манчестер Юнайтед». С 2014 года привлекается к выступлениям за сборную Италии.


 
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Интер Милан Маттео Дармиан
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