​«Милан» положил глаз на защитника «Андерлехта»

Итальянский «Милан» ищет пути усиления своего состава, и скауты клуба положили глаз на молодое дарование из бельгийского «Андерлехта». Речь идёт о 20-летнем Зено Дебасте, который может играть на разных позициях в защитной линии. Протекцию перспективному игроку оказывает известный специалист Венсан Компани, который сейчас тренирует английский «Бернли».

Напомним, что сейчас «Милан» занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А. В воскресенье, двадцать пятого февраля, клуб сыграет с «Аталантой» в рамках двадцать шестого тура Серии А.