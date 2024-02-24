Дюмфрис готов продлить контракт с «Интером», несмотря на интерес грандов АПЛ

Футболист миланского «Интера» Дензел Дюмфрис не горит желанием менять клубную прописку.

Как сообщалось ранее, руководство «нерадзурри» не может согласовать с нидерландцем условия нового контракта, поэтому уже по окончании текущего сезона игрок может быть продан. По обновлённым данным La Gazzetta dello Sport, Дюмфрис не слишком заинтересован в уходе. 27-летний футболист сомневается, что сможет найти клуб, претендующий на чемпионство в одной из топ-лиг и регулярно выступающий в Лиге чемпионов, поэтому готов остаться в «Интере». Ожидается, что в скором времени стороны проведут новые переговоры.

Интерес к Дензелу Дюмфрису приписывается «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Вилле». Текущий контракт игрока истекает в 2025 году.