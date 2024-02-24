«Болонья» продлила победную серию по итогам матча с «Вероной»

В 26-м туре Серии А разыгравшаяся «Болонья» принимала «Верону». Моментов с обеих сторон было не так много, но хозяева хорошо их реализовывали. В середине первого тайма Риккардо Орсолини и Джованни Фаббьян разыграли мяч до верного - 1:0. На 65-й минуте уже Фаббьян помог отличиться партнеру, Ремо Фройлер с лета вколотил мяч в сетку. В одной из последних атак Тома Анри здорово атаковал, но вратарь сыграл еще лучше.

«Болонья» победила в пятом матче подряд и вернулась на чистое четвертое место. Соперник на грани зоны вылета.