«Болонья» продлила победную серию по итогам матча с «Вероной»

В 26-м туре Серии А разыгравшаяся «Болонья» принимала «Верону». Моментов с обеих сторон было не так много, но хозяева хорошо их реализовывали. В середине первого тайма Риккардо Орсолини и Джованни Фаббьян разыграли мяч до верного - 1:0. На 65-й минуте уже Фаббьян помог отличиться партнеру, Ремо Фройлер с лета вколотил мяч в сетку. В одной из последних атак Тома Анри здорово атаковал, но вратарь сыграл еще лучше.
«Болонья» победила в пятом матче подряд и вернулась на чистое четвертое место. Соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Фаббьян Джованни27'
|(2:0) Фройлер Ремо65'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан75' (Де Сильвестри Лоренцо (75') •Бёкема Сэм•Лукуми Джон•Кристиансен Виктор•Фаббьян Джованни82' (Карлссон Йеспер III (82') •Фройлер Ремо 20'82' (Эль-Аззузи Уссама (82') •Орсолини Риккардо75' (Ликояннис Хараламбос (75') •Фергюсон Льюис• 69'Ндой Дан82' (Эбишер Мишель (82') •Зиркзее Джошуа
Монтипо Лоренцо•Сентонз Фабьен59' (Тчатчуа Джексон (59') •Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел•Кабаль Хуан• 79'Дуда Ондрей 45'83' (Силва Даниэл (83') •Сердар Суат•Нослин Тейяни83' (Анри Тома (83') •Суслов Томаш•Фолоруншо Майкл87' (Лазович Дарко (87') •Свидерски Кароль58' (Митрович Стефан (58')
23 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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