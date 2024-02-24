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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» продлила победную серию по итогам матча с «Вероной»

24 Февраля 2024 • 00:48 Комментировать
Болонья
2:0
Верона
окончен

В 26-м туре Серии А разыгравшаяся «Болонья» принимала «Верону». Моментов с обеих сторон было не так много, но хозяева хорошо их реализовывали. В середине первого тайма Риккардо Орсолини и Джованни Фаббьян разыграли мяч до верного - 1:0. На 65-й минуте уже Фаббьян помог отличиться партнеру, Ремо Фройлер с лета вколотил мяч в сетку. В одной из последних атак Тома Анри здорово атаковал, но вратарь сыграл еще лучше.

«Болонья» победила в пятом матче подряд и вернулась на чистое четвертое место. Соперник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Болонья2:0Верона
(1:0) Фаббьян Джованни27'  
(2:0) Фройлер Ремо65'  
Скорупски ЛукашПош Штефан 75' (Де Сильвестри Лоренцо ( 75') Бёкема СэмЛукуми ДжонКристиансен ВикторФаббьян Джованни 82' (Карлссон Йеспер III ( 82') Фройлер Ремо  20' 82' (Эль-Аззузи Уссама ( 82') Орсолини Риккардо 75' (Ликояннис Хараламбос ( 75') Фергюсон Льюис  69'Ндой Дан 82' (Эбишер Мишель ( 82') Зиркзее Джошуа
Запасные: Урбаньски КацперКорацца ТоммазоОдгор ЙенсБаньолини НиколаИлич МихайлоСалемакерс АлексисМоро НиколаКалафьори РикардоРавалья Федерико
Монтипо ЛоренцоСентонз Фабьен 59' (Тчатчуа Джексон ( 59') Маньяни ДжанджакомоДавидович ПавелКабаль Хуан  79'Дуда Ондрей  45' 83' (Силва Даниэл ( 83') Сердар СуатНослин Тейяни 83' (Анри Тома ( 83') Суслов ТомашФолоруншо Майкл 87' (Лазович Дарко ( 87') Свидерски Кароль 58' (Митрович Стефан ( 58')
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоКьеза МаттиаКоппола ДиегоТавшан ЭлаисПерилли СимонеБелахяне РедаВинагре Рубен
23 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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