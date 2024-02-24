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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» объявил о продлении контракта с Проведелем официально

24 Февраля 2024 • 00:39 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
1 2.25 X 3.15 2 3.40
26.02 22:45

Голкипер «Лацио» Иван Проведель заключил новый контракт с клубом.

29-летний футболист поставил подпись под договором, рассчитанным до 2028 года, о чём сообщила пресс-служба «Лацио». По сведениям известного инсайдера Николо Скиры, вратарь будет зарабатывать порядка 2 млн евро в год без учёта бонусов по условиям нового соглашения. 

Иван Проведель выступает за «Лацио» с 2022 года. В текущей кампании итальянец провёл 34 матча, пропустив 36 голов, а в общей сложности на его счету 79 поединков и 79 пропущенных мячей в цветах римлян во всех турнирах.

«Лацио» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А после 25 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Иван Проведель

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