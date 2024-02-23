​Кварацхелия может быть наказан новым тренером «Наполи»

Хвича Кварацхелия проявил неуважение к тренеру «Наполи», выразив недовольство своей заменой в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:1). Это была первая игра неаполитанцев при новом тренере – команду в начале недели принял Франческо Кальцона.

Как сообщает Il Mattino, Кальцона разозлился из-за такой реакции Хвичи. Тренер поговорил с футболистом и дал понять, что он не оценил его поведение, поскольку команда важнее любого отдельного игрока.

Отмечается, что в «Наполи» обсуждают возможность наложения штрафа на Кварацхелию. Плюс есть вероятность того, что в качестве наказания грузин начнёт на скамейке запасных ближайший матч Серии А.