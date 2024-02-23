Зиркзее отреагировал на интерес «Ювентуса»

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзее отреагировал на информацию об интересе туринского «Ювентуса».

«Сейчас я думаю только о следующей игре. Подумаю о своем будущем, когда закончится сезон», - передает слова нидерландского нападающего Corriere della Sera.

Ранее в прессе сообщалось, что «старая синьора» может подписать Зиркзее в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Джошуа принял участие в 24 поединках «Болоньи». На счету форварда девять забитых мячей и три результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года, а его рыночная стоимость оценивается 30 миллионов евро.