Кто станет победителем Серии А: есть явный фаворит

Итальянская Серия А находится в самом разгаре, по этой причине сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило оценить шансы команд на победу в текущем чемпионате.
«Аталанта»
В последнее время команда Джан Пьеро Гасперини вместе с Алексеем Миранчуком набрала хороший ход и выдала серию из пяти побед подряд. Однако до середины сезона «Аталанту» лихорадило, поэтому отыграть отставание от лидирующего «Интера» практически невозможно, но зацепиться за Лигу чемпионов вполне реально.
Вероятность победы: 2%
«Милан»
Подопечные Стефано Пиоли тоже разыгрались в последнее время и до поражения в минувшем туре от «Монцы» (2:4) имели беспроигрышную серию в девять матчей. По ходу сезона СМИ неоднократно отправляли итальянского специалиста в отставку, однако он смог вырулить из непростой ситуации. Конечно, сейчас «Милан» вряд ли может рассчитывать на чемпионство, но составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за серебро вполне возможно.
Вероятность победы: 13%
«Ювентус»
До 21-го тура «Ювентус» активно вёл борьбу за чемпионство вместе с «Интером», проиграв на этом отрезке всего один раз. Однако в последних четырёх матчах «Старая синьора» отдала трофей миланскому коллективу, набрав за это время всего два очка. Стоит сказать, что в начале февраля «Ювентус» проиграл «Интеру», тем самым увеличив своё отставание от лидера. В настоящий момент у подопечных Массимилиано Аллегри 54 очка, а у «Интера» – 63 балла и игра в запасе.
Вероятность победы: 15%
«Интер»
«Интер» проводит потрясающий сезон. В 24 матчах «нерадзурри» одержали 20 побед, три раза сыграли вничью и уступили только в одной встрече. Помимо этого, «Интер» является самой забивной командой (59 забитых голов), а также лучшим оборонительным коллективом (12 пропущенных голов). Стоит сказать, что у «Интера» особая мотивация на текущий сезон, ведь сейчас над эмблемой клуба красуется только одна звезда, а чемпионство в этом сезоне станет двадцатым в истории команды. В Италии звезда начисляется за каждые десять трофеев, поэтому по итогам текущей кампании «Интер» может стать обладателем второго значка. Лидером по чемпионствам является «Ювентус» (38 раз).
Вероятность победы: 70%
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Дмитрий Миляев
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