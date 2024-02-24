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Чемпионат Италии. Серия А

Кто станет победителем Серии А: есть явный фаворит

24 Февраля 2024 • 13:00 Комментировать

Итальянская Серия А находится в самом разгаре, по этой причине сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило оценить шансы команд на победу в текущем чемпионате.

«Аталанта»

В последнее время команда Джан Пьеро Гасперини вместе с Алексеем Миранчуком набрала хороший ход и выдала серию из пяти побед подряд. Однако до середины сезона «Аталанту» лихорадило, поэтому отыграть отставание от лидирующего «Интера» практически невозможно, но зацепиться за Лигу чемпионов вполне реально.

Вероятность победы: 2%

«Милан»

Подопечные Стефано Пиоли тоже разыгрались в последнее время и до поражения в минувшем туре от «Монцы» (2:4) имели беспроигрышную серию в девять матчей. По ходу сезона СМИ неоднократно отправляли итальянского специалиста в отставку, однако он смог вырулить из непростой ситуации. Конечно, сейчас «Милан» вряд ли может рассчитывать на чемпионство, но составить конкуренцию «Ювентусу» в борьбе за серебро вполне возможно.

Вероятность победы: 13%

«Ювентус»

До 21-го тура «Ювентус» активно вёл борьбу за чемпионство вместе с «Интером», проиграв на этом отрезке всего один раз. Однако в последних четырёх матчах «Старая синьора» отдала трофей миланскому коллективу, набрав за это время всего два очка. Стоит сказать, что в начале февраля «Ювентус» проиграл «Интеру», тем самым увеличив своё отставание от лидера. В настоящий момент у подопечных Массимилиано Аллегри 54 очка, а у «Интера» – 63 балла и игра в запасе.

Вероятность победы: 15%

«Интер»

«Интер» проводит потрясающий сезон. В 24 матчах «нерадзурри» одержали 20 побед, три раза сыграли вничью и уступили только в одной встрече. Помимо этого, «Интер» является самой забивной командой (59 забитых голов), а также лучшим оборонительным коллективом (12 пропущенных голов). Стоит сказать, что у «Интера» особая мотивация на текущий сезон, ведь сейчас над эмблемой клуба красуется только одна звезда, а чемпионство в этом сезоне станет двадцатым в истории команды. В Италии звезда начисляется за каждые десять трофеев, поэтому по итогам текущей кампании «Интер» может стать обладателем второго значка. Лидером по чемпионствам является «Ювентус» (38 раз).

Вероятность победы: 70%

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