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Чемпионат Италии. Серия А

Воспитанник «Барселоны»: «Есть вероятность, что я больше не смогу играть»

23 Февраля 2024 • 10:58 Комментировать

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Херард Делофеу высказался о восстановлении после повреждения колена. Испанец попал в лазарет в январе 2023 года.

«Из-за травмы я больше года не могу выйти на поле и заняться любимым делом. Вы даже не представляете, через что я прошел. Есть вероятность того, что больше вообще не смогу играть в футбол», - цитирует 29-летнего вингера EuroFoot.

Напомним, что с 2020 года Херард является игроком итальянского «Удинезе». Трудовое соглашение между клубом и футболистом истекает по завершении нынешнего сезона. Делофеу – воспитанник академии «Барселоны».

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