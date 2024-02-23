Чалханоглу объяснил, почему отказался от Саудовской Аравии

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу объяснил, почему не согласился на предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

«У меня действительно было предложение из Саудовской Аравии, это чистая правда. Но я очень сильно люблю «Интер», поэтому решил остаться в Милане. Этот клуб всегда будет для меня особенным», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось, что интерес к Чалханоглу проявляет саудовский «Аль-Ахли».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний турок сыграл 23 матча. На счету полузащитника девять забитых мячей и три результативные передачи.