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​Агент Кьяера: «Мой подопечный очень хочет остаться в «Милане»

23 Февраля 2024 • 05:44 Комментировать

Будущее опытного датского защитника Симона Кьяера в «Милане» под вопросом, его контракт истекает и пока неясно, готовы ли стороны продлить его. Точнее было бы сказать, что не знает одна из сторон - сам-то Кьяер буквально жаждет остаться в клубе, утверждает его агент Миккель Бек.

- Мы еще не обсуждали продление контракта с «МИланом», но Симон, конечно же, очень хочет остаться в клубе. Если не получится, будем искать другое место в Дании или Европе, - цитирует слова агента датского футболиста pianetamilan.it.

Кьяер выступает за «Милан» с 2020 года.


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