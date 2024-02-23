Гамшик: «Меня хотел «Милан»

Словацкий полузащитник Марек Гамшик, в прошлом проведший много лет в «Наполи», поведал о том, что в свое время он мог оказаться в «Милане». По его словам, это было в начале прошлого десятилетия - когда «Миланом» руководил Массимилиано Аллегри:

- Меня в прошлом приглашали и другие клубы, а «Милан» Массимилиано Аллегри был особенно настойчив. Райола выступал медиатором, пытался договориться с «Наполи», но я решил остаться, - цитирует слова Гамшика pianetamilan.it.

Напомним, что в прошлом году Гамшик решил завершить игровую карьеру, его последним клубом был турецкий «Трабзонспор».