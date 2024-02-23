«Лацио» уверенно обыграл «Торино» в отложенном матче Серии А

Соседи по таблице чемпионата Италии, «Торино» и «Лацио» провели отложенный матч 21-го тура. Хозяева в разы чаще били по воротам, но точность этих попыток оставляла желать лучшего, а вот противник лучше использовал свои моменты. Тем не менее первый реальный эпизод создали хозяева, на пятой минуте Антонио Санабрия запустил мяч в штангу. Ближе к концу тайма Никола Влашич заставил голкипера всерьез выручать команду. На 50-й минуте Луис Альберто помог Маттео Гендузи отправить мяч в сетку - 0:1. А вскоре Данило Катальди из-за штрафной удвоил счет. На 79-й минуте Марио Хила был удален у римлян, получив второе предупреждение.
«Лацио» с 40 очками поднялся на седьмое место, соперник делит девятую строчку.
Протокол игры
|50'Гендузи Маттео (0:1)
|56'Катальди Данило (0:2)
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи75' (Тамез Адриен (75') •Ловато Маттео• 72'Масина Адам85' (Пеллегри Пьетро (85') •Белланова Рауль•Лазаро Валентино•Линетти Кароль 27'75' (Гинейтис Гвидас (75') •Илич Иван 15'55' (Риччи Самуэле (55') •Влашич Никола•Санабрия Антонио•Сапата Дуван
Проведель Иван•Марушич Адам•Хила Марио 65'• 79'Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд46' (Лаццари Мануэль (46') •Гендузи Маттео•Катальди Данило•Альберто Луис80' (Казале Николо (80') •Исаксен Густав75' (Педро Родригес (75') •Иммобиле Чиро55' (Кастельянос Валентин (55') •Андерсон Фелипе
22 февраля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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