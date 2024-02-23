«Лацио» уверенно обыграл «Торино» в отложенном матче Серии А

Соседи по таблице чемпионата Италии, «Торино» и «Лацио» провели отложенный матч 21-го тура. Хозяева в разы чаще били по воротам, но точность этих попыток оставляла желать лучшего, а вот противник лучше использовал свои моменты. Тем не менее первый реальный эпизод создали хозяева, на пятой минуте Антонио Санабрия запустил мяч в штангу. Ближе к концу тайма Никола Влашич заставил голкипера всерьез выручать команду. На 50-й минуте Луис Альберто помог Маттео Гендузи отправить мяч в сетку - 0:1. А вскоре Данило Катальди из-за штрафной удвоил счет. На 79-й минуте Марио Хила был удален у римлян, получив второе предупреждение.

«Лацио» с 40 очками поднялся на седьмое место, соперник делит девятую строчку.