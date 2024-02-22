​«Реал» предложит 40 млн евро за игрока «Ювентуса»

Футболист «Ювентуса» Андреа Камбьясо, который способен играть слева как в обороне, так и в полузащите, находится на радаре «Реала». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CalcioMercato, мадридский гранд в обозримом будущем предложит «старой синьоре» 40 миллионов евро за Камбьясо. При этом туринский клуб хочет сохранить 24-летнего футболиста в своих рядах.

В сезоне 2023/2024 Андреа Камбьясо провёл за «Ювентус» 24 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и четыре результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.