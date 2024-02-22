​Названы сроки восстановления форварда «Интера» Тюрама

Из-за травмы «Интер» потерял нападающего Маркуса Тюрама. Миланский клуб пока не назвал сроки восстановления футболиста. Если верить La Gazzetta dello Sport, 26-летний Тюрам может пропустить несколько недель.

Ожидается, что Тюрам будет готов сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Эта игра пройдёт в Мадриде в среду, 13 марта.

В сезоне 2023/2024 Маркус Тюрам поучаствовал в 34 официальных матчах «Интера». В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Интер» проведёт 25 февраля – против «Лечче» на выезде в чемпионате Италии.