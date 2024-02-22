Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Названы сроки восстановления форварда «Интера» Тюрама

22 Февраля 2024 • 18:57 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
25.02 20:00

Из-за травмы «Интер» потерял нападающего Маркуса Тюрама. Миланский клуб пока не назвал сроки восстановления футболиста. Если верить La Gazzetta dello Sport, 26-летний Тюрам может пропустить несколько недель.

Ожидается, что Тюрам будет готов сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Эта игра пройдёт в Мадриде в среду, 13 марта.

В сезоне 2023/2024 Маркус Тюрам поучаствовал в 34 официальных матчах «Интера». В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Интер» проведёт 25 февраля – против «Лечче» на выезде в чемпионате Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Маркус Тюрам

Новости по матчу

Сегодня, 22 Февраля
15:27
Маркус Тюрам получил травму, «Интер» скоро сообщит о сроках восстановления
20 Февраля
14:52
Индзаги оценил свои шансы стать для «Интера» таким же тренером, как Симеоне для «Атлетико»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» потерял Салаха ​Месси выступил с заявлением «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Эден Азар назвал суперклуб, которому чаще всего отказывал в трансфере Два топ-клуба хотят купить звезду «Реала» Винисиуса ​Стало известно, что Месси сделал с восьмым «Золотым мячом» 6 игроков «Баварии» выступили против Тухеля - известны все имена Друг Зидана: «Зинедин не хочет в Англию, он рассматривает только три варианта» «Барселона» остановилась на двух тренерах – известны их имена Агент Клоппа положил конец всем слухам о будущем тренера
​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте Быстрый гол Хоселу и позднее удаление Карвахаля: «Реал» опять не справился с «Райо Вальекано» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Гвардиола объяснил, почему не удалось победить «Челси» «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Определились все 16 участников розыгрыша плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Автомобилист» и возглавил Восточную конференцию КХЛ Гол Пыленкова в овертайме принёс московскому «Динамо» волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ «Автомобилист» вырвал победу у «Сочи» в матче КХЛ Петросян стала победительницей Спартакиады Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
22.02.24 в 22:45
Торино Торино
Лацио Лацио
2.35 3.00 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Февраля
19:07 · Италия. Серия А
​«Реал» предложит 40 млн евро за игрока «Ювентуса»
18:57 · Италия. Серия А
​Названы сроки восстановления форварда «Интера» Тюрама
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Скауты «Челси» просмотрели двух топ-игроков на матче «Наполи» - «Барселона»
16:11 · Италия. Серия А
​Дибала рассказал, чему научился у Роналду
15:41 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне – о ничьей 1:1 с «Барселоной»: «Думаю, соперник заслужил забить второй гол»
15:27 · Италия. Серия А
Маркус Тюрам получил травму, «Интер» скоро сообщит о сроках восстановления
14:34 · Италия. Серия А
​Чалханоглу поставил себя на первое место в списке лучших плеймейкеров
12:06 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» нацелился на форварда «Болоньи», но трансферу может помешать «Бавария»
11:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» опережает «Арсенал» в борьбе за Осимхена
11:35 · Италия. Серия А
Агент Барбоза: «Миранчук может заинтересовать сильные европейские клубы»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «ПСЖ» могут купить нападающего за 130 миллионов
10:57 · Италия. Серия А
«Реал» придумал, кем заменить Модрича
10:27 · Италия. Серия А
«Интер» повысит цену своего лидера из-за интереса «Реала»
06:49 · Италия. Серия А
​Политано: «Хороший первый шаг»
06:18 · Италия. Серия А
Флоренци: «Леау - артист»
Все новости
Рекомендуем