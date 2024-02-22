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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала рассказал, чему научился у Роналду

22 Февраля 2024 • 16:11 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о выступлениях вместе с Криштиану Роналду за «Ювентус».

«Игра с Роналду была для меня чудесной. Это была возможность научиться у него преданности делу и, прежде всего, постоянному желанию побеждать и совершенствоваться. Я не удивлён, что у Криштиану всё складывается хорошо и в Саудовской Аравии.

Что касается Месси, то играть с ним было моей детской мечтой. Он – источник вдохновения», - цитирует Дибалу Al Araby.

Отметим, что в конце 2022 года Пауло Дибала стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.

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