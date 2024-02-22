Джованни Симеоне – о ничьей 1:1 с «Барселоной»: «Думаю, соперник заслужил забить второй гол»

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне считает несправедливым результат первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны». Напомним, поединок завершился вничью 1:1, но у аргентинского форварда сложилось впечатление, что победить должны были «сине-гранатовые».

«Думаю, «Барселона» заслужила забить второй гол», – приводит слова Симеоне Managing Barca.

Ответная встреча между «Барселоной» и «Наполи» состоится в Испании 12 марта.

Симеоне в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился одним забитым голом в 18 матчах. Ранее ходили слухи о том, что Джованни может покинуть клуб летом.