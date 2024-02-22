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Маркус Тюрам получил травму, «Интер» скоро сообщит о сроках восстановления

22 Февраля 2024 • 15:27 Комментировать
Лечче
...
Интер Милан
25.02 20:00

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам выбыл из строя из-за травмы, которую получил в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Напомним, игра закончилась минимальной победой «нерадзурри» со счётом 1:0. Победный гол забил Марко Арнаутович, который заменил Тюрама на 46-й минуте.

«Интер» официально сообщил, что результаты обследования выявили у Тюрама растяжение приводящей мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько времени пропустит француз. Медицинский штаб «нерадзурри» проверит состояние игрока в ближайшие дни, а затем сообщит о сроках восстановления.

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Интер Милан Маркус Тюрам

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