Маркус Тюрам получил травму, «Интер» скоро сообщит о сроках восстановления

Нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам выбыл из строя из-за травмы, которую получил в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». Напомним, игра закончилась минимальной победой «нерадзурри» со счётом 1:0. Победный гол забил Марко Арнаутович, который заменил Тюрама на 46-й минуте.

«Интер» официально сообщил, что результаты обследования выявили у Тюрама растяжение приводящей мышцы правого бедра. Пока неизвестно, сколько времени пропустит француз. Медицинский штаб «нерадзурри» проверит состояние игрока в ближайшие дни, а затем сообщит о сроках восстановления.